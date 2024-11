"Ganz komische Sätze gesagt": Mario Basler stichelt wegen Jamal Musiala gegen Didi Hamann

FC Bayern: Jamal Musiala und Florian Wirtz bald vereint?

Die Bayern sollen bekanntlich großes Interesse daran haben, den von mehreren europäischen Spitzenklubs umworbenen Wirtz nach München zu holen. Außerdem arbeitet der FCB mit Nachdruck daran, dass Musiala seinen Vertrag an der Säbener Straße vorzeitig verlängert.

Das Tor gegen Bosnien war Musialas siebtes für Deutschland im 37. Länderspiel. Auch bei den Bayern hat der 21-Jährige in puncto Effizienz in der laufenden Saison noch einmal einen Schritt nach vorne gemacht: So kam er in 14 Pflichtspieleinsätzen bisher schon zu neun Toren und vier Assists.

Am Dienstag will Musiala mit dem DFB-Team noch einen positiven Abschluss für das Länderspieljahr 2024 erleben, wenn Deutschland am abschließenden Gruppenspieltag der Nations League in Ungarn zu Gast ist.

Schon am Freitag geht es dann mit den Bayern weiter, der FCB bekommt es zum Auftakt des 11. Spieltags der Bundesliga mit dem FC Augsburg zu tun.