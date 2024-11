Fünf Topklubs mit Scouts vor Ort? FC Bayern hat bei Torjäger große Konkurrenz

Die Liste der Interessenten an Viktor Gyökeres wird offenbar immer länger. Laut der portugiesischen Zeitung Record haben nun auch der FC Barcelona und Atlético Madrid den Mittelstürmer von Sporting Lissabon auf dem Zettel.

Sporting Lissabon empfängt am Dienstagabend den FC Arsenal in der Champions League. Laut Record haben sich für die Partie nicht nur Scouts des FC Bayern, von Manchester City und von Manchester United angekündigt, sondern auch vom FC Barcelona und von Atlético Madrid.

Nach einer zuvor eher unspektakulären Karriere bei kleineren Vereinen, darunter auch eine Station beim FC St. Pauli, ist Gyökeres seit seinem Wechsel zu Sporting im Sommer 2023 der internationale Durchbruch gelungen und sein Marktwert in die Höhe geschnellt. Nach dem Wechsel von Ex-Sporting-Trainer Ruben Amorim zu Manchester United wurde auch über eine Wiedervereinigung im Winter spekuliert.

Der 26-jährige Schwede hat in der laufenden Spielzeit bei 19 Einsätzen für den amtierenden portugiesischen Meister wettbewerbsübergreifend bereits 24 Tore erzielt. Seit seinem Wechsel zu Sporting kommt er auf die starke Quote von 66 Treffern in 68 Spielen. Besonderes Aufsehen erregte er mit seinem Dreierpack beim 4:1-Erfolg in der Champions League gegen Manchester City.