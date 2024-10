Keine Trips zu den Nationalteams: Zwei Spieler des FC Bayern München sind verletzt

Dayot Upamecano ist in der Innenverteidigung gesetzt

Bei Tel soll es sich dagegen um eine Blessur handeln. Die L'Èquipe spricht von einer Mikrofraktur in der Schulter. Er müsse rund zwei Wochen pausieren, weswegen er für die Spiele der französischen U21 am 11. Oktober gegen Zypern und am 15. Oktober gegen Österreich (15.10.) nicht antreten könne.

Upamecano ist in der Innenverteidigung von Bayern-Trainer Vincent Kompany absolut gesetzt. Der 25-Jährige stand in allen neun Pflichtspielen von Beginn an auf dem Feld. Tel dagegen spielt im Moment eine weitaus kleinere Rolle im Team. Er hat in der laufenden Saison fünf Partien in den Beinen und stand für den deutschen Rekordmeister bislang insgesamt 158 Minuten lang auf dem Platz.

In der nächsten Zeit könnte der 19-Jährige jedoch wieder eine wichtigere Rolle einnehmen. Der Grund: Auch Mittelstürmer Harry Kane ist angeschlagen. Der Engländer musste gegen Frankfurt in der 72. Minute ausgewechselt werden und befindet sich zudem nicht in Form.