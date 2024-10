"Es war schmeichelhaft": João Palhinha berichtet von Vergleich mit absoluter FC-Bayern-Legende

Kompany lobt Palhinha nach Kurzeinsatz in der Champions League

Wie Martínez ist auch João Palhinha auf der Sechserposition zu Hause. Der Portugiese bekommt bislang jedoch nicht die erhofften Spielminuten, weil an Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic einfach kein Vorbeikommen ist.

Bei der Champions-League-Pleite gegen Aston Villa wurde der 29-Jährige in der 79. Minute eingewechselt. Trainer Vincent Kompany betonte dabei, nur ungern über Spieler zu sprechen, die nicht gesetzt sind. "Ich will diese Tradition ein kleines bisschen brechen und nicht über die Spieler sprechen, die nicht spielen. Weil ich weiß: Sie werden in Zukunft spielen und wichtig sein."

Nach dem Spiel war der Belgier jedoch trotzdem zufrieden mit Palhinhas Leistung. "João gewinnt die Zweikämpfe. Mit seiner Stärke hat er das Spiel beeinflusst und deshalb haben wir auch die Wechsel gemacht, was aber nicht bedeutet, dass es die anderen nicht gut gemacht haben."

Chance auf wichtige Einsatzminuten wird Palhinha am Sonntag wieder bekommen, wenn die Bayern auswärts in der Bundesliga auf Eintracht Frankfurt treffen.

Die Hessen belegen in der Tabelle mit nur einem Punkt Rückstand auf den Spitzenreiter aus München den zweiten Rang.