Erste informelle Gespräche: Vertragsverlängerung von Manuel Neuer beim FC Bayern offenbar nur noch "Formsache"

Neuers Arbeitspapier beim deutschen Rekordmeister ist noch bis zum 30. Juni 2025 datiert, er befindet sich also in seinem letzten Vertragsjahr. Erst im Sommer hatte er seine Karriere in der deutschen Nationalmannschaft beendet, auf Klubebene möchte er für die Münchner aber noch weiterspielen.

Mit insgesamt 530 Pflichtspielen in über 13 Jahren liegt Neuer im Ranking der Rekordspieler des FC Bayern München auf dem achten Platz. 2011 wechselte der 38-Jährige vom FC Schalke 04 an die Säbener Straße und gewann mit dem FCB elfmal die Deutsche Meisterschaft, zweimal die Champions League und sechsmal den DFB-Pokal.

Am Mittwochabend wird Neuer das Tor in der Champions League gegen den FC Barcelona hüten. Am Wochenende müssen die Bayern und der Keeper dann auswärts beim VfL Bochum ran.