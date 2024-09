"Wir glauben an sein Talent": Trainer Vincent Kompany stärkt Bayern-Reservist den Rücken

Trainer Vincent Kompany hat Youngster Mathys Tel trotz zuletzt eher geringer Einsatzzeit bei Bayern München den Rücken gestärkt. "Wir glauben an Mathys Tel, sein Talent und daran, was er für Bayern München in Zukunft machen kann", sagte der Belgier vor dem Bundesliga-Gipfel gegen Bayer Leverkusen am Samstag (18.30 Uhr/Sky).

Aber, ergänzte Kompany, "jetzt ist einfach Konkurrenz, das ist auch gut für einen Spieler". Auch für Tel? Der 19 Jahre alte Franzose stand in dieser Saison immerhin in zwei von sechs Pflichtspielen in der Startelf, kommt bei drei Einsätzen insgesamt aber nur auf 136 von 540 möglichen Minuten.