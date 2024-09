"Muss diese Botschaft senden": Wem die Attacke von Bayern-Sportvorstand Max Eberl galt

Wie die Bild berichtet, meinte Eberl damit den Journalisten Cedric Pick, der unter anderem für Magenta Sport und Sky als Moderator und Reporter tätig ist.

Pick hatte vor der Partie gegen Freiburg am Sonntag im Sport1-Doppelpass die These aufgestellt, der Bayern-Sportvorstand wäre von seinem Kader nicht so angetan, wie er das öffentlich äußert.

"Max Eberl muss diese Botschaft ja senden. Ich würde das in seiner Position auch tun. Es gibt ja den Leitsatz fürs Leben: Wenn du dir ständig dasselbe sagst, dann glaubst du es auch irgendwann - und dann gefällt dir auch irgendwann dieser Kader", hatte der Journalist gesagt.