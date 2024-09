"Vielleicht etwas übertrieben": Englische Stürmer-Legende traut Harry Kane keine Karriere wie CR7 zu

In seiner bisherigen Karriere hat Kane bereits die Geschichtsbücher umgeschrieben und ist mittlerweile der beste Torschütze der Geschichte für Ex-Klub Tottenham Hotspur und England. Mit einem Doppelpack anlässlich seines 100. Länderspiels in der UEFA Nations League gegen Finnland erhöhte er sein Torekonto für die Three Lions auf 68.

Kane, der bei den Bayern einen Vertrag bis 2027 besitzt, muss nach der Länderspielpause mit den Bayern in der Bundesliga bei Aufsteiger Holstein Kiel ran. Die Partie steigt am Samstagabend um 18.30 Uhr.