Überraschende Enthüllung: Ewiger Reservist des FC Bayern München hätte im "Finale dahoam" nach Bastian Schweinsteiger geschossen

"Der FC Bayern ist mein Zuhause"

Trotz seiner viereinhalb Jahre als Profi des FCB stand Contento nur 69-mal auf dem Platz. Verletzungen und die große Konkurrenz verhinderten, dass er langfristig über den Status des Reservisten hinauskam.

2014 kehrte er den Bayern nach einem CL-Triumph und je drei Meisterschaften und Pokalsiegen deshalb den Rücken und schloss sich Girondins Bordeaux an. Es folgten Stationen bei Fortuna Düsseldorf und dem SV Sandhausen. Im März 2023 beendete er seine professionelle Karriere.

Inzwischen ist er zu seinem Herzensklub zurückgekehrt und arbeitet im Scouting-Bereich sowie als Klubrepräsentant. "Der FC Bayern ist mein Zuhause", erklärte Contento.

In dieser Saison hat der FC Bayern erneut die Möglichkeit, sich den großen Traum von einem Champions-League-Triumph in der Allianz Arena zu erfüllen. Das Endspiel in München steigt am 31. Mai 2025.