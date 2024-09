Spaß oder Ernst? Thomas Müller lässt Reporter nach dieser Frage einfach stehen

Müller stand in der bisherigen Saison lediglich beim Erstrundenspiel im DFB-Pokal beim SSV Ulm in Bayerns Startelf, lieferte beim 4:0-Sieg zwei Tore und einen Assist.

In der Bundesliga ließ der neue Trainer Vincent Kompany den Routinier, der seine Karriere in der deutschen Nationalmannschaft nach der Heim-EM beendet hatte, bis dato stets zunächst auf der Bank. Wie in Kiel war Müller zuvor auch in Wolfsburg und gegen Freiburg eingewechselt worden, im Heimspiel gegen die Freiburger gelang ihm dabei der Treffer zum 2:0-Endstand.

Müllers nächste Chance auf die Startelf bietet sich schon am Dienstag. Dann hat Bayern zum Auftakt der neuen Champions-League-Saison Dinamo Zagreb zu Gast.

In der Bundesliga geht es für den FCB am kommenden Samstag mit einem Auswärtsspiel bei Werder Bremen weiter.