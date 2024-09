"Seitdem war er böse auf mich": Was wirklich hinter dem Zoff zwischen Max Eberl und Fernando Carro steckt

© getty

Carro: "Ich halte von Max Eberl nichts, absolut nichts"

Carro war vor wenigen Wochen wegen des zwischenzeitlich ins Stocken geratenen Transfers von Tah zu den Bayern auf Eberl losgegangen und hatte diesen öffentlich attackiert. "Also, ich halte von Max Eberl nichts, absolut nichts!", polterte der 60-Jährige und fügte an: "Und ich würde nicht mit ihm verhandeln."

Im Anschluss ruderte Carro zurück und entschuldigte sich für seine Aussagen: "Ich bin ein emotionaler Mensch. Die Aussagen zu Max Eberl habe ich in einem informellen Austausch mit Bayer-Fans getätigt. Dass sie in dieser Form aufgegriffen und multipliziert werden, war nicht beabsichtigt. Das ändert aber auch nichts mehr an der Aussage, für die ich mich hiermit entschuldige", sagte er der Bild. Er führte aus: "Ich respektiere selbstverständlich den FC Bayern, seine Verantwortlichen und die Leistungen, die dieser Verein für den deutschen Fußball erbracht hat."

Der Transfer von Tah nach München kam letztlich nicht zustande, da der deutsche Rekordmeister auf die Ablöseforderungen Leverkusens nicht eingehen wollte. Der Nationalspieler, dessen Kontrakt bei B04 noch bis zum Sommer 2025 läuft, geht damit in sein letztes Vertragsjahr. Ab dem 30. Juni 2025 wäre er ablösefrei zu haben.

Unklar ist, wie sich die entstandenen Spannungen zwischen den beiden Klubführungen auf einen möglichen Transfer von Wirtz auswirken. Der 21-Jährige gilt als absoluter Wunschkandidat beim FC Bayern München für das kommende Sommer-Transferfenster, Leverkusen will dem Vernehmen nach aber rund 150 Millionen Euro Ablösesumme kassieren.