"Nicht gut gespielt": Talent des FC Bayern München äußert schonungslose Selbstkritik

Der 19-Jährige stand sowohl am zweiten Bundesligaspieltag gegen den SC Freiburg als auch im DFB Pokal gegen den SSV Ulm in der Startelf des deutschen Rekordmeisters, wusste aber nur bedingt zu überzeugen.

Trainer Vincent Kompany beorderte ihn daher gegen Holstein Kiel (6:1) am vergangenen Wochenende zurück auf die Ersatzbank - erst in der Schlussphase wurde er für Kingsley Coman eingewechselt. Beim Champions-League-Auftakt gegen Dinamo Zagreb (9:2) am Dienstagabend blieb er gar ohne eine einzige Spielminute.

Im Interview mit dem kicker gab sich Tel nun allerdings einsichtig und sagte, dass er die Entscheidung von Kompany "absolut verstehen könne". Weiter betonte der 19-Jährige, dass er "nicht gut gespielt" habe in den ersten drei Partien.

Gleichzeitig wolle er sich mit Fleiß und Einsatzfreude zurück in die Startelf arbeiten und sich dem FCB-Coach im Training neu anbieten.