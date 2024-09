Neuer-Comeback im DFB-Tor? Das sagen Bayern-Trainer Vincent Kompany und Sportdirektor Christoph Freund

© Imago

Manuel Neuer: Einsatz im Topspiel gegen Leverkusen fraglich

Neuer war anderweitig Thema der Pressekonferenz, denn der Einsatz des 38-Jährigen gegen Leverkusen ist immer noch fraglich. Die Entscheidung werde erst am Spieltag fallen, so Kompany.

Neuer verpasste wegen Oberschenkelproblemen zuletzt eine Halbzeit der Champions-League-Partie der Bayern gegen Dinamo Zagreb und das Ligaspiel bei Werder Bremen.

Neuer hatte im Sommer nach der Europameisterschaft in Deutschland seine lange und erfolgreiche Karriere im Nationaltrikot beendet. Anschließend wurde ter Stegen als neue Nummer eins von Bundestrainer Julian Nagelsmann ausgerufen und stand bei den beiden Nations-League-Spielen gegen Ungarn und die Niederlande im Tor.

Am vergangenen Sonntag jedoch zog sich ter Stegen beim Gastspiel des FC Barcelona in Villarreal einen Riss der Patellasehne im rechten Knie zu. Am Montag wurde der 32-Jährige operiert und wird nun monatelang ausfallen.

Die logischen Alternativen für ter Stegen sind Alexander Nübel vom VfB Stuttgart und Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim.

Die Bayern empfangen am Samstag um 18.30 Uhr Bayer Leverkusen zum Duell Rekordmeister gegen amtierenden Meister in der heimischen Allianz Arena.

Aktuell führen die Münchner die Tabelle mit drei Punkten vor den Rheinländern an. In der vergangenen Saison trennte man sich in der bayerischen Hauptstadt 2:2, in Leverkusen unterlagen die Bayern 0:3.