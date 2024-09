Wegen Äußerungen zu Jamal Musiala: Chefetage des FC Bayern angeblich "stinksauer" auf Didi Hamann

Musiala spielt seit 2019 in München, 2020 wurde er in den Profikader aufgenommen. In 166 Pflichtspielen erzielte er dabei 44 Tore und bereitete 31 weitere vor.

In der Nationalmannschaft stehen bei ihm in mittlerweile 36 Spielen 6 Tore und 8 Vorlagen zu Buche.

Nach seinen vier Scorerpunkten beim 5:0 gegen Ungarn und dem 2:2 in Amsterdam gegen die Niederlande ist Musiala zu den Bayern zurückgekehrt. Mit dem Klub geht es am Samstag auswärts zu Holstein Kiel.