"Habe ich anderthalb Jahre vermisst": Dickes Lob für Bayern-Trainer Vincent Kompany - Kritik an Thomas Tuchel

Matthäus: "Darauf lässt sich aufbauen"

Matthäus zeigte sich beim Sieg in Kiel etwas überrascht, wie gut eingespielt der deutsche Rekordmeister schon nach wenigen Wochen unter Kompany wirke.

"Dass man am Anfang Spiele braucht, um sich aneinander zu gewöhnen, neue Spieler zu integrieren und den Trainer zu verstehen, ist völlig normal. Man hat in der ersten Halbzeit - auch, wenn die Kieler ihren Beitrag dazu geleistet haben - Spielfreude gesehen. Darauf lässt sich aufbauen", so der 63-Jährige.

Am Dienstag (21 Uhr) starten die Bayern mit der Partie gegen den kroatischen Vertreter Dinamo Zagreb in die Champions League. Am Samstag steht dann in der Liga das Auswärtsspiel bei Werder Bremen auf dem Programm.