"Hier sind einige Fehler passiert": Kritik an der Kaderplanung des FC Bayern München

Matthäus: Kompany? "Ein guter Schachzug"

Insgesamt habe der FCB eine hohe Qualität, erklärte der Weltmeister von 1990: "Trotzdem heißt das noch lange nicht, dass man zwangsläufig das Finale der Champions League erreicht. Da gibt es noch viele andere Mannschaften, die sich berechtigte Hoffnungen machen dürfen."

An Kompany gefalle ihm außerdem, dass er "mit den Spielern redet und nicht über sie. Er hat auch nicht über die Presse neue Stars gefordert, sondern alles intern gemacht. Das hat mir gut gefallen. Ein guter Schachzug, der ihn sofort eng mit der Mannschaft zusammenwachsen lässt".

Die Bayern haben alle ihre vier bisherigen Pflichtspiele in dieser Saison gewonnen. Am Dienstag (21 Uhr im LIVETICKER) geht es beim Champions-League-Auftakt gegen Dinamo Zagreb. Am Samstag (15.30 Uhr) steht in der Bundesliga das Auswärtsspiel bei Werder Bremen auf dem Programm.