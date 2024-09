"Ich bin für alles offen": Jamal Musiala vom FC Bayern spricht über seine Zukunft

© getty

Jamal Musialas Zukunft: "Ich bin offen für alles"

Bis 2026 läuft Musialas Vertrag in München, der Klub will natürlich vorzeitig verlängern. "Ich habe keinen Plan oder dergleichen. Ich versuche nicht zu weit in die Zukunft zu schauen, weil sich die Situation jedes Jahr oder sogar jeden Monat ändern kann", erklärte der Jungstar. "Ich weiß nicht. Ich bin offen für alles, aber aktuell bin ich sehr glücklich da, wo ich gerade bin."

Am Mittwoch geht es für die Bayern in der Champions League auswärts zu Aston Villa. Für Musiala also eine Rückkehr in die alte Heimat. "Wie Englisch ich mich fühle? Wie Deutsch? Man könnte sagen 50/50. Ich habe immer noch eine englische Seite in mir. Das wird auch immer so bleiben."