"Ein echter Statement-Spieler": Warum Aleksandar Pavlovic die Kultur des FC Bayern München widerspiegelt

Aleksandar Pavlovic unter Vincent Kompany Stammspieler

Pavlovic wechselte 2011 vom SC Fürstenfeldbruck in die Bayern-Jugend und schaffte in der vergangenen Saison den Sprung zu den Profis und in die deutsche Nationalmannschaft.

Unter Vincent Kompany durfte der Youngster, der bis 2029 vertraglich an den FCB gebunden ist, bislang in sechs Pflichtspielen ran. Seine Ausbeute: Ein Tor und eine Vorlage.