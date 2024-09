"Genau seine Qualität!" Bayern-Sportvorstand Max Eberl gibt Einblicke in "Musiala-Plan" und reagiert auf Hamann-Kritik

Über den Stand der Verhandlungen sagte der 50-Jährige weiter: "Es ist so, dass wir uns die ganze Zeit austauschen, über Monate hinweg. Wir werden uns hinsetzen, wir werden reden. Ich weiß, das wird jetzt die nächsten Wochen das Gesprächsthema sein. Wir werden das in aller Ruhe machen. Jamal weiß, was er an Bayern hat und wir wissen auch, was wir an Jamal haben."

Eberl äußerte sich zudem zur Kritik an Musialas Spielstil, die TV-Experte Dietmar Hamann vorbrachte. Das Dribbling sei "genau seine Qualität", entgegnete Eberl und führte aus: "Das ist das, was bei uns auch mal Situationen löst, denn wir spielen ganz oft gegen einen tiefen Block. Dann brauchst du eben einen, der etwas Außergewöhnliches macht und das kann Jamal."