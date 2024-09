FC Bayern München: Manuel Neuer für Topspiel gegen Leverkusen fraglich

FC Bayern München: Die Pressekonferenz mit Trainer Vincent Kompany vor dem Bundesliga-Topspiel gegen Bayer Leverkusen zum Nachlesen im Liveticker

Freund über ein potenzielles Neuer-Comeback wegen ter Stegens Verletzung: "Es ist seine persönliche Entscheidung, er ist sehr glücklich im Moment, weil er in guter Form ist. Er ist jetzt hoffentlich fit, ist gut in die Saison gestartet."

Kompany über ter Stegens Verletzung: "Wir haben keine Sekunde darüber geredet."

Kompany über die Innenverteidigung: "Das Einzige, was ich weiß, ist dass wir keinen einzigen Schuss aufs Tor kassiert haben. Es ist nicht nur die Abwehr, sondern die Mannschaft. Als Mannschaft haben wir das sehr gut gemacht in den letzten Spielen. Es ist kein blindes Vertrauen. Ist es ein individueller Fehler oder müssen wir das als Mannschaft lösen? Deswegen schießen wir auch viele Tore und verteidigen gut. Ich habe immer Vertrauen."

Kompany über seine Motivation: "Meine Motivation ist: 'Leverkusen war Meister'. Wir sind jetzt Tabellenführer. In diesem Geschäft ist es normal, dass es Kandidaten gibt. Es sieht immer so aus, als hätte jeder ein Riesenego. Das ist mir alles völlig egal. Ich bin hier für die Mannschaft, es macht mir Spaß. Ich arbeite sehr hart. Das reicht mir. Alles andere ist mir unwichtig. Wenn jemand ganz oben ist, bin ich nicht einer, der sich nicht freut. Ich finde das gut, wenn Leute erfolgreich sind und sie das Maximum holen, weil ich weiß, wie schwer es ist. Das Ziel ist, Spaß und Erfolg zu haben, damit man besser wird. Aber ich werde auch meinen Weg gehen."

Kompany über die Personalsituation: "Manu trainiert im Moment, wir werden morgen die Entscheidung treffen. Im Vergleich zum Kader gegen Bremen wird es, glaub ich, keine Änderungen geben. Alle sind zur Verfügung. Wenn jemand nicht fit ist, haben wir andere Spieler, denen wir vertrauen. Hoffentlich sind alle mit dabei und wir können die Besten auswählen."

Freund über Musiala und Wirtz: "Beide machen mir Spaß, weil das außergewöhnliche Spieler sind. Als Sportdirektor des FC Bayern München macht mir aber vor allem Jamal Musiala sehr viel Spaß, weil er unser Spieler ist, ein guter Junge und ein wichtiger Faktor in unserem Spiel ist."

Kompany über die Herangehensweise: "Wenn man im Spiel gegen Kiel und Bremen sagt: 'Wir werden uns vorbereiten wie gegen Leverkusen'. Dann zeigt das auch die Mentalität. Wenn ich jetzt sage, dass wir was anderes machen, dann habe ich gelogen davor. Jedes Spiel ist immer das wichtigste. Es muss nicht heißen, dass die taktische Planung immer gleich bleibt. Wir müssen immer Respekt zeigen für den Gegner und noch wichtiger: unsere Stärke zeigen."

Kompany über Tel:" "Wird schon in Ordnung sein, glaub ich. Wir haben eine Mannschaft mit viel Konkurrenz, das ist auch gut. Wir glauben an Tel, an sein Talent. Jetzt ist Konkurrenz, und das ist auch gut so für einen Spieler.

Kompany über das Leistungsmaximum: "Das nächste Spiel ist immer am wichtigsten. Wenn es einmal eine schlechte Leistung gibt, musst du auch weitermachen. Es ist mein Job zu vermitteln, wie wir noch besser werden können. Und wenn es nicht läuft, dann auch sagen: 'So schlecht sind wir auch nicht'. Jetzt geht es gegen Leverkusen, jedes Szenario ist immer möglich. Alles kann passieren, das wissen wir, damit die Mannschaft am Samstag hoffentlich die Bestleistung abruft."

Kompany über die Spiel-Vorbereitung: "Wir gehen immer von unserer eigenen Stärke aus. Natürlich wird jedes Spiel aus der Vergangenheit als Information genutzt. Wichtig ist, was wir im Kopf haben, was die Mannschaft erreichen kann in so einem Spiel. Leverkusen ist eine gute Mannschaft. Ich würde gerne jede Woche so ein Spiel haben."

Kompany über Alonso: "Als Trainer schaut man immer 'wer macht was Neues, was Besonderes'. Und er hat das vergangene Saison mit seiner Mannschaft geschafft. Das ist das, was das Spiel interessant macht. Sie kommen, wir bekommen die Chance, uns zu messen. Das ist, wenn Fußball etwas Spezielles werden kann."

Kompany über Bayerns Spielstil: "Manchmal können die Teams zwingen, aber unser Mindset muss immer sein, dominant sein zu wollen. Wenn ein Team das verhindern kann, dann gratuliere. Der Schlüssel ist, dass es ein Heimspiel ist. Im Juli hatten sich, glaub ich, mehr als 300.000 für Tickets für das Spiel beworben. Wir müssen von unseren Ideen überzeugt sein."

Freund über das Leverkusen-Spiel: "Die ersten Spiele waren genauso wichtig. Durch die Spiele davor haben wir uns diese Ausgangssituation erarbeitet."

Kompany über das Spiel: "Es ist klar, dass es ein wichtiges Spiel ist gegen die beste Mannschaft der letzten 12 Monate. Aber wir freuen uns auch auf das Spiel. Dass es nicht immer einfach ist, ist auch gut so. Das ist ein Gefühl, dass wir haben wollen. Es ist immer so, dass Bayern Favorit ist, aber jetzt spielst du gegen den Meister. Wir spielen zu Hause, wir wollen gewinnen."

PK-Start: Kompany ist da, es kann losgehen. Auch Sportdirektor Christoph Freund ist mit dabei.

Der FC Bayern hat unter Kompany einen perfekten Start in die Saison hingelegt. Die Tabelle der Bundesliga führt man nach vier Spielen mit zwölf Punkten souverän an. In der Champions League hat man Dinamo Zagreb mit 9:2 auseinandergenommen und auch die erste DFB-Pokalrunde gegen den SSV Ulm überstand man ohne Probleme. Nun wartet mit Bayer Leverkusen am Samstag um 18.30 Uhr der amtierende Deutsche Meister und aktuelle Tabellenzweite. Gespielt wird zu Hause in der Münchner Allianz Arena.

Um 10 Uhr startet die Medienrunde mit Trainer Vincent Kompany.

vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Pressekonferenz des FC Bayern München vor dem Bundesliga-Topspiel gegen Bayer Leverkusen.