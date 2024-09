"Er wird wieder Spielzeit bekommen": Lothar Matthäus glaubt an Comeback von Leon Goretzka beim FC Bayern München

"Wenn Leon weiter Leistung bringt, wird man nicht an ihm vorbeikommen und dann wird man ihn wieder in den Kader einbauen und dann wird er auch wieder Spielzeit bekommen", sagte Matthäus bei Sky90. Der ehemalige Bayern-Profi führte aus: "Wie ich Leon kenne, ist er auch derjenige, der weiterhin alles gibt. Der will es jedem zeigen und hat es letztes Jahr auch Thomas Tuchel gezeigt, der ihn am Anfang eigentlich auch ignoriert hatte und dann hat er auch seine 42 Spiele gemacht. Ich weiß nicht, ob er diesmal auf 42 kommt, aber ich bin überzeugt, dass er seine Einsatzzeiten beim FC Bayern bekommen wird."

Goretzka ist beim FC Bayern zum Reservespieler verkommen - wenn überhaupt. Am Wochenende verpasste er den 3. Bundesliga-Spieltag und den 6:1-Auswärtssieg bei Aufsteiger Holstein Kiel, weil ihn Kompany nicht in den Kader nahm. Das geschah bereits schon einmal in dieser Saison: Goretzka wurde auch nicht für das Spiel bei Zweitligist SSV Ulm 1846 in der 1. Runde des DFB-Pokals nominiert.

Goretzka zählte bei Bayern zuletzt zu den Verkaufskandidaten, hätte den deutschen Rekordmeister im abgelaufenen Sommertransferfenster verlassen können. Der 29-Jährige, dessen Vertrag in München noch bis 2026 läuft, entschied sich jedoch dazu, beim FCB zu bleiben.

"Wir haben von Anfang an klar kommuniziert, dass wir einen sehr ausgewogenen Kader haben werden. Dass wir mit Alex Pavlovic einen Spieler haben, der jetzt Nationalspieler geworden ist und jetzt mit Palhinha einen Transfer machen werden, das wusste Leon vorher", erklärte Bayerns Sportvorstand Max Eberl am Samstag bei Sky. "Dann ist es nun mal so, dass die Konkurrenzsituation beim FC Bayern groß ist."