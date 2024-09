"Du bist heute unser Hund": Skurrile Kabinenansprache von Thomas Tuchel beim FC Bayern München enthüllt

Anlass von Tuchels Rede an die Mannschaft war das Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Arsenal (2:2/1:0) in der vergangenen Saison. In der Kabine sangen die Bayern-Spieler daraufhin das von Eric Maxim Choupo-Moting angestimmte Lied "Who let the dogs out".

Anschließend kommt Tuchel zu Wort und sagt: "Leute, nur eine Minute. Die erste Halbzeit war gut. Die zweite Halbzeit war brillant. Ihr habt euch das so sehr verdient. Konny bekommt einen Hund! Konny bekommt einen Hund!"

Tuchel meinte damit Bayerns Mittelfeldspieler Konrad Laimer, der in der Doku zusammen mit Leon Goretzka über den Hintergrund aufklärt. "Der Trainer hat im Hinspiel bei der Ansprache so gesagt: 'Konny, du bist heute unser Hund. Du wirst jedem nachlaufen.' Und dann sind wir irgendwie auf den Gedanken gekommen: Wenn ich da der Hund bin in dem Spiel, will ich auch einen Hund haben."