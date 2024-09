"Apropos Geisterfahrer...": Toni Kroos schaltet sich in Debatte um Jamal Musiala ein und verteilt Seitenhieb gegen Dietmar Hamann

"Apropos Geisterfahrer. Felix, du wolltest noch über Didi Hamann sprechen, habe ich das richtig vernommen?", witzelte Kroos im Podcast 'Einfach mal Luppen', welchen er zusammen mit seinem Bruder Felix betreibt.

Anstatt sich allerdings weiter an Hamann aufzureiben, widmete sich Kroos voll und ganz Musiala und stärkte diesem nach der Kritik den Rücken. Deutschland müsse "sehr froh" sein, dass es Ausnahmekönner wie den Bayern-Star oder Leverkusens Florian Wirtz in den eigenen Reihen habe, so der 34-Jährige.

Nach solchen Spielern hätte die Nationalmannschaft "jahrelang gelechzt. Die werden uns in den nächsten Jahren tragen müssen, die werden uns in den nächsten Jahren die Spiele gewinnen müssen. Sie können aus einer scheinbar ungefährlichen Situation eine gefährliche machen können - und zwar ganz alleine".

Kroos verneinte dabei nicht einmal, dass es grundlegende Unterschiede zwischen den beiden 21-Jährigen gebe. Während Wirtz eher eine "'Leck-mich-am-Ar***'-Mentalität" besitze, "einen Tick geradliniger" agiere und "in der letzten Situation nochmal den Kopf hoch" hebe, hätte Musiala seine Stärken eher auf engstem Raum in den direkten Duellen. "Für ihn ist ein eins gegen zwei vielleicht wie für andere ein eins gegen eins. Jamal hat keine Angst, wenn zwei Leute kommen oder einer auch ganz dicht dran ist und kann das eben dann lösen mit seiner Qualität."

Für den deutschen Fußball seien die unterschiedlichen Spielweisen der beiden Youngster aber etwas Gutes. "Wenn Deutschland in Zukunft Titel gewinnen möchte, dann wird es in den nächsten Jahren immer gute Turniere von Musiala und Wirtz brauchen, um da eine Chance drauf zu haben", so Kroos.