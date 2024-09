100 Millionen Euro? Manchester City angeblich scharf auf Star des FC Bayern München

Eberl: Muaiala soll "ein Gesicht" des FC Bayern werden

Die Verantwortlichen des FC Bayern hatten in den vergangenen Tagen und Wochen mit Nachdruck betont, Muaiala gerne langfristig in München halten zu wollen. "Dass Jamal für uns ein Gesicht werden soll, dass er mit uns zusammen Außergewöhnliches schaffen soll, das ist einfach so", sagte Sportvorstand Max Eberl bei Sky. "Wir wollen die Champions League gewinnen, wir wollen die nationalen Titel holen. Das ist der Anspruch, den wir haben und da wird Jamal auch seine Auszeichnungen persönlicher Art bekommen."

Über den Stand der Verhandlungen sagte der 50-Jährige weiter: "Es ist so, dass wir uns die ganze Zeit austauschen, über Monate hinweg. Wir werden uns hinsetzen, wir werden reden. Ich weiß, das wird jetzt die nächsten Wochen das Gesprächsthema sein. Wir werden das in aller Ruhe machen. Jamal weiß, was er an Bayern hat und wir wissen auch, was wir an Jamal haben."

Musiala ist noch bis 2026 an den deutschen Rekordmeister gebunden.

Musiala wechselte 2019 aus der Jugend des FC Chelsea nach München. In der vergangenen Saison kam der 21-jährige Offensivspieler für die Bayern in 38 Pflichtspielen auf zwölf Tore und acht Vorlagen.