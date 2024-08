Sportvorstand Max Eberl bestätigt Ausfall von Bayern-Star zum Saisonstart - Update zu Harry Kane

Sané hatte sich über weite Teile der letzten Saison mit einer hartnäckigen Schambeinverletzung herumgeplagt, war in der Schlussphase aber dennoch regelmäßig zum Einsatz gekommen. Bei der EM wurde er von Bundestrainer Julian Nagelsmann in den deutschen Kader nominiert und stand in allen fünf Spielen auf dem Platz.

Auch Kane schleppte sich mit Rückenproblemen durch die letzten Saisonwochen in München. Ähnlich wie Sané stand auch er im EM-Aufgebot seines Landes und stand vom ersten Gruppenspiel an bis zum Finale in jeder Partie in der englischen Startelf.

Für den FC Bayern steht am kommenden Samstag (10. August) das zweite von zwei Testspielen gegen Tottenham an. Am Dienstag darauf (13. August) steigt der letzte Test der Vorbereitung gegen WSG Tirol.

Das erste Pflichtspiel findet am 16. August im DFB-Pokal gegen den SSV Ulm statt, der Bundesligaauftakt ist am 25. August auswärts beim VfL Wolfsburg.