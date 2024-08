"Kann Gold wert sein": Max Eberl adelt Spieler des FC Bayern München

© fcbayern.com

Henry über Olise: "Vollbringt ziemlich außergewöhnliche Dinge"

"Er vollbringt mit seinem Fuß ziemlich außergewöhnliche Dinge", sagte Henry über den 22-jährigen Rechtsaußen: "Er ist ein sehr wichtiger Spieler für uns. Er kann passen, er kann treffen, er hat ein sehr gutes Raumverständnis. Er weiß, wie er zu pressen hat."

Die Bayern holten Olise im Juli für 53 Millionen Euro vom englischen Klub Crystal Palace. Der gebürtige Londoner, der in München bis 2029 unter Vertrag steht, kam in der vergangenen Saison in der Premier League in 19 Spielen auf zehn Tore und sechs Vorlagen. Dabei wurde er lange von einer Oberschenkelverletzung ausgebremst.