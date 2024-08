"Ein Armutszeugnis": Lothar Matthäus rechnet aus zwei Gründen mit den Bossen des FC Bayern München ab

© getty

Matthäus: "Viele schütteln deshalb nur den Kopf"

Die Fehler von Min-jae Kim und Dayot Upamecano seien auch in der Kabine ein Thema, schrieb Matthäus.

"Der Klub hat Großes vor und jetzt geht es wieder so weiter wie es in der vergangenen Saison aufgehört hat. Wenn de Ligt nicht verkauft worden wäre, hätte ich jetzt als FC Bayern kein Kopfzerbrechen. Viele - auch in der Mannschaft - schütteln deshalb nur den Kopf. Denn die Spieler wissen auch, dass sie in der Defensive wackeln. Und dann wird der für viele beste Abwehrspieler verkauft", meckerte der frühere Bayern-Profi.

Er wolle Kim nicht zu nahe treten, so der Weltmeister von 1990. Aber: "Er hat einfach nicht das klare, schnelle Passspiel mit einer gewissen Sicherheit gepaart, die es braucht. Das hat mir bei ihm von Anfang an nicht gefallen. Bei ihm hoppelt der Ball. Das ist nicht das, was ich auf höchstem Niveau erwarte, das ist nicht Bayern München. Auch die Zweikampfstärke, die er in Neapel noch hatte, besitzt er im Moment nicht."