Lehnte der FC Bayern einen Transfer ab? Dani Olmo wäre offenbar lieber nach München als zum FC Barcelona gewechselt

Olmo schloss sich nach insgesamt vier Jahren bei RB Leipzig seinem Jugendverein Barcelona an. Die Katalanen überwiesen dafür eine Ablösesumme in Höhe von 55 Millionen Euro an die Sachsen.

Dem Vernehmen nach zeigte auch der FC Bayern reges Interesse an einer Verpflichtung. Verschiedene Medien berichteten allerdings, dass den Münchnern die aufgerufene Ablösesumme zu hoch gewesen sei.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten mit der Registrierung feierte Olmo am vergangenen Dienstag sein Debüt für die Katalanen. Mit einem Treffer in der 82. Spielminute trug er sich direkt in die Torschützenliste ein.

Sein Vertrag in Barcelona läuft noch bis 2030.