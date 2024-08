Keine Gespräche, kein Abschied: Bayern-Pläne von Leon Goretzka enthüllt?

Doch wie Sky und Abendzeitung berichten, will sich der zentrale Mittelfeldspieler noch nicht geschlagen geben. Stattdessen plane er trotz fehlender Perspektive auf Spielminuten, beim deutschen Rekordmeister zu bleiben. Laut Sky will sich Goretzka in der Hierarchie der Bayern wieder hochkämpfen. Gespräche mit anderen Vereinen soll der 29-Jährige aktuell nicht führen.

Goretzka wolle noch bis zum Winter abwarten und schauen, ob er nicht doch noch wichtig werden könnte für Kompany, sonst würde ein Wechsel zum Thema werden. Goretzkas Vertrag bei den Bayern läuft noch bis 2026.