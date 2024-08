"Ein moderner Uli Hoeneß": Legende spricht über Max Eberl - Transfersommer des FC Bayern München "konfus"

"Von außen betrachtet wirkt der Münchner Transfersommer etwas konfus", schrieb Pfaff in seiner Kolumne für die AZ: "Da auch immer noch im Raum steht, dass Spieler wie Leon Goretzka oder Kingsley Coman den Verein verlassen könnten. Vor Saisonstart wäre es hilfreich, wenn man den Großteil der personellen Baustellen geschlossen hätte."

Eberl habe mit Hiroki Ito, João Palhinha und Michael Olise zwar drei Spieler verpflichtet, "die dem Verein in der neuen Saison sicher weiterhelfen werden", meinte der 70-Jährige.

Aber: "Es bleibt die Frage, ob diese Transfers ausreichen, Bayern wieder auf das Niveau zu bringen, um Meister zu werden. Zumal man nun mit Noussair Mazraoui und Matthijs de Ligt zwei Stützen der vergangenen Jahre zu Manchester United abgegeben hat und der Transfer von Leverkusens Jonathan Tah nicht zustandegekommen ist."

Trotzdem ist Pfaff von Eberls Arbeit überzeugt. "Ich denke, dass Max Eberl einen guten Job macht", so der Belgier: "In der heutigen Zeit, in der alles in die Öffentlichkeit getragen wird, ist es deutlich schwieriger, eine Saison zu planen und Transfers einzufädeln. Probleme, mit denen sich Uli Hoeneß zu seiner Zeit seltener auseinandersetzen musste. Denn in den 1980er oder 1990er Jahren gab es kein Internet, kein Social Media und keine so unruhige Medienlandschaft, in der ständig neue Gerüchte und Spekulationen publiziert werden."