Entscheidung im Tah-Poker endgültig gefallen? Bayern kassiert wohl Absage

Nun wird Tah aber vermutlich noch ein weiteres Jahr bei Bayer verbringen, wo er schon seit 2015 spielt. Der deutsche Nationalspieler soll sich mit Bayern bereits einig gewesen sein, die beiden Klubs konnten sich allerdings nicht auf eine Ablösesumme einigen. Leverkusen wollte wohl 30 Millionen Euro für Tah haben, weder die Bayern noch Barcelona erfüllten diese Forderung jedoch.

Einem Bericht von Sky zufolge will Tah Leverkusen spätestens bei Vertragsende im Sommer 2025 verlassen und sein Arbeitspapier nicht verlängern.

Tah hat alle drei bisherigen Pflichtspiele der neuen Saison absolviert, stand zweimal in Leverkusens Startelf. Weiter geht es für Bayer am Samstag mit einem Topspiel in der Bundesliga: Am 2. Spieltag ist RB Leipzig im Rheinland zu Gast.