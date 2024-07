"Keine Einigung": Sportdirektor des FC Bayern München gibt Updates zu Alphonso Davies und Xavi Simons

© getty

FC Bayern: "Keine Einigung" mit Alphonso Davies

Gerüchte gab es zuletzt um Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Min-Jae Kim, Matthijs de Ligt, Kingsley Coman und Alphonso Davies.

Mit dem Kanadier, dessen Vertrag 2025 ausläuft, habe es laut Freund Gespräche gegeben, "die bis jetzt zu keiner Einigung führten. Die Tür ist nicht zu. Er geht jetzt mal in sein letztes Vertragsjahr, dann werden wir sehen."

Am Mittwoch startet der FC Bayern auf dem Platz in die Vorbereitung. Der neue Trainer Vincent Kompany soll die Münchner nach einer titellosen Saison wieder in die Spur bringen. "Man spürt bei ihm die sehr große Vorfreude", sagte Freund: "Er ist extrem motiviert und kann es kaum erwarten, die Jungs beisammen zu haben."