Paris Saint-Germain hat offenbar großes Interesse an Joshua Kimmich und stellt ihm Chefrolle im Mittelfeld in Aussicht

Wo Kimmichs Zukunft liegt, könnte noch den kompletten Sommer über Thema bleiben. Der Vertrag des 29-Jährigen in München läuft 2025 aus. Um ihn nicht im kommenden Jahr ablösefrei abzugeben würde Bayern Kimmich wohl diesen Sommer verkaufen, sollte ein adäquates Angebot abgegeben werden.

Neben PSG werden dabei unter anderem auch der FC Barcelona und Manchester City immer wieder mit Kimmich in Verbindung gebracht.

Kimmich spielt seit 2015 beim FCB, würde also in sein zehntes Jahr an der Säbener Straße gehen. Vergangene Saison war der EM-Teilnehmer stets absolut gesetzt. In wettbewerbsübergreifend 43 Einsätzen für Bayern gelangen Kimmich zwei Tore und zehn Vorlagen.