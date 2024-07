Poker um Jonathan Tah: FC Bayern erhält offenbar namhafte Konkurrenz

Der deutsche Nationalspieler wird schon seit einigen Wochen mit einem Wechsel zum FC Bayern München in Verbindung gebracht und soll sich mit dem deutschen Rekordmeister auch bereits einig sein. Doch die Ablösesumme, die Bayer fordert, ist viel höher als der Betrag, den die Münchner für den Abwehrspieler, der noch bis 2025 in Leverkusen unter Vertrag steht, zahlen wollen.

Diese Hängepartie will Manchester United nun angeblich ausnutzen und mit einem eigenen Angebot dazwischengrätschen.

Die Bayern spekulierten bislang angeblich darauf, Tah in diesem Sommer für eine Summe in Höhe von 20 Millionen Euro zu holen und im Gegenzug Matthijs de Ligt für einen deutlichen höheren Betrag an Manchester United abzugeben.

Doch bislang klappt es für die Münchner nicht nach Plan: Leverkusen will für Tah wohl rund 50 Millionen Euro haben und soll auch bereit sein, mit dem Abwehrspieler in dessen letztes Vertragsjahr zu gehen. Und bei den Verhandlungen zwischen Bayern und United wegen de Ligt wartet der FCB dem Bericht zufolge auf das letzte Angebot der Engländer, um nach längerem Warten doch zu einer Einigung zu kommen.