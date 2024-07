Englischer Spitzenklub will wohl Serge Gnabry - üppige Ablöse liegt bereit

Die Magpies seien zuversichtlich, dass es mit einem Transfer des Flügelspielers klappen kann, denn in München steht aller Voraussicht nach in diesem Sommer ein großer Umbruch an: Mit Michael Olise von Crystal Palace hat der deutsche Rekordmeister bereits einen weiteren Spieler für die offensiven Außenpositionen geholt. Diesen Transfer hat sich der FCB angeblich rund 53 Millionen Euro kosten lassen. Neben Olise stehen den Münchenern auch noch Spieler wie Leroy Sané, Kingsley Coman, Mathys Tel oder Bryan Zaragoza für die Flügelpositionen zur Verfügung.

Für Gnabry ist Newcastle dem Bericht zufolge bereit, rund 46 Millionen Euro Ablöse auf den Verhandlungstisch zu legen. Trainer Eddie Howe wolle eine Verstärkung für die rechte Angriffsseite an Land ziehen und sei auf seiner Suche beim 29-Jährigen gelandet.

Zuletzt hieß es bei Sky jedoch, dass Gnabry den FC Bayern gar nicht verlassen, sondern unter dem neuen Coach Vincent Kompany noch einmal neu angreifen wolle. Ob sich durch den Olise-Transfer oder das Newcastle-Interesse daran etwas geändert hat, werden die kommenden Wochen zeigen.