Stürmer des FC Bayern München steht offenbar vor Wechsel zu Serie-A-Aufsteiger Como 1907

Manuel Pisano spielte einst für Juventus Turin

Bei Pisano sei man sich sicher, dass dieser auf Anhieb ein Kandidat für den Profikader sei, wird berichtet.

Pisano stammt aus der Jugend von Pozzomaina und wechselte von dort 2019 zu Juventus. Drei Jahre später holten ihn die Bayern ablösefrei aus der Jugend des italienischen Rekordmeisters. Sein Vertrag beim FCB läuft noch bis 2025.

Der Teenager erzielte für die U17 der Münchener in 21 Einsätzen 3 Tore. Für die U19 gelangen ihm in neun Pflichtspielen zwei Treffer. Im Dress der FCB-Reserve lief Pisano bislang in 13 Partien auf.