100 Millionen Euro! Zieht der FC Bayern bei Xavi Simons den Kürzeren?

Verschiedene Medien hatten berichtet, dass die Münchner großes Interesse am Mittelfeldspieler von Paris Saint-Germain hätten. Simons soll weit oben auf der Wunschliste des FCB stehen. Die Verhandlungen mit PSG gestalten sich offensichtlich schwierig.

Laut L'Équipe sollen die Bayern bereit sein, 90 Millionen Euro für ihn zu bezahlen. In der jüngeren Vergangenheit stießen die Münchner nur selten in diese Regionen vor. Das Angebot von United könnte also gleichbedeutend mit einem K. o. sein.

Fraglich ist allerdings, ob Simons selbst Interesse daran hat, nach Manchester zu wechseln. Die Red Devils spielen einerseits nicht in der Champions League und andererseits wurde in den vergangenen Wochen berichtet, dass Simons gern in der Bundesliga spielen würde. Dort schaffte er in der vergangenen Saison während einer Leihe zu RB Leipzig seinen großen Durchbruch.