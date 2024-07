"Außergewöhnlich": Max Eberl voll des Lobes für den neuen Bayern-Trainer Vincent Kompany

"Er ist extrem kommunikativ, extrem offen. Er hat großen Respekt vor der Aufgabe Bayern München. Aber das ist ja schön, diese Demut zu haben, diesen großen Verein trainieren zu können und zu dürfen, diesen Erfolgsdruck aber auch schon zu spüren. Das kannte er schon aus seiner Zeit bei Manchester City oder Anderlecht, da war Gewinnen an der Tagesordnung, das ist bei uns genauso. Wie er den Staff führt, ist außergewöhnlich, eine große Qualität von ihm, die er in den Klub bringt", sagte Eberl über Kompany vor dem 1:1 im Testspiel der Münchner beim Viertligisten 1. FC Düren am Sonntag.

Es herrsche "eine sehr positive Grundstimmung und tolle Energie in der Mannschaft", erklärte der 50-Jährige weiter. Der Austausch untereinander sei sehr intensiv: "Vorher haben wir viel geredet, jetzt kriegt er alles mit und bringt seine Ideen ein."