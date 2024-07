Immer noch zu wenig? FC Bayern München erhöht angeblich sein Angebot für Jonathan Tah

Demnach bietet der deutsche Rekordmeister statt bislang 18 Millionen Euro plus zwei Millionen Euro an Bonus-Zahlungen nun 20 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro.

Dem Bericht zufolge dürfte allerdings auch dieses Angebot die Leverkusener nicht dazu bringen, dem 28-jährigen Innenverteidiger die Freigabe zu erteilen.