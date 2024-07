Der Plan B für den Sturm? FC Bayern hat angeblich Interesse an Schweizer Stürmer

Demnach sollen Embolos Leistungen bei der EM 2024, bei der er mit der Schweiz bis ins Viertelfinale kam, die Bayern um Neu-Trainer Vincent Kompany davon überzeugt haben, dass der frühere Gladbacher der Mannschaft weiterhelfen kann. Zumal man nach dem Abgang von Eric Maxim Choupo-Moting ohnehin auf der Suche nach einem neuen Mittelstürmer ist. Als reiner Neuner steht aktuell nur Harry Kane im Kader.

Embolo fühlt sich laut Foot Mercato bei der AS Monaco zwar sehr wohl und der französische Erstligist will ihn auch unbedingt halten. Allerdings, so heißt es weiter, könnte der 27-Jährige ins Grübeln kommen, sollte ihm ein absoluter europäischer Topklub wie Bayern ein Angebot unterbreiten.

Laut Foot Mercato ist Embolo für Bayern unter anderem deshalb interessant, weil er mit der Bundesliga aus seinen Stationen beim FC Schalke (2016 bis 2019) und bei Borussia Mönchengladbach (2019 bis 2022) bestens vertraut ist. Zudem kennt FCB-Sportvorstand Max Eberl den Angreifer aus gemeinsamen Gladbacher Zeiten gut.