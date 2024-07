"Da fehlt die klare Linie": Ex-Nationalspieler kritisiert Jamal Musiala

Bei der zurückliegenden EM stand Musiala in jedem der fünf Spiele in der Startelf und erzielte dabei drei Treffer. Wirtz nahm im Achtelfinale gegen Dänemark sowie im Viertelfinale gegen Spanien zunächst auf der Bank Platz, steuerte aber ebenfalls zwei Tore bei.

In der kommenden Bundesligaspielzeit kämpfen beide mit ihren Vereinen gegeneinander um die deutsche Meisterschaft. In absehbarer Zukunft ist allerdings auch ein Zusammenspiel auf Klubebene denkbar. So soll der FC Bayern übereinstimmenden Medienberichten zufolge großes Interesse an einer Wirtz-Verpflichtung zeigen.

FCB-Ehrenpräsident Uli Hoeneß bestätigte erst am Sonntag, dass er den 21-Jährigen künftig gerne im Bayern-Dress sehen würde.