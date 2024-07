Abschied im Sommer? Bayern-Star spricht angeblich mit Klubführung über Wechsel

Das berichtet Foot Mercato. Demnach gibt es von beiden Seiten durchaus den Gedanken, in diesem Sommer eine Trennung trotz des bis 2026 laufenden Vertrags des Marokkaners anzustreben.

Mazraoui war von den Bayern als Rechtsverteidiger geholt worden, doch während der vergangenen Saison wechselte Joshua Kimmich aus dem defensiven Mittelfeld auf diese Position. Dort wird der deutsche Nationalspieler auch aller Voraussicht nach unter dem neuen Trainer Vincent Kompany auflaufen.

Auf der linken Seite, auf der Mazraoui in der Vergangenheit auch schon ausgeholfen hat, ist meist Alphonso Davies die erste Wahl beim FCB. Für beide Außenverteidiger-Position kommt ab sofort auch wieder Josip Stanisic in Betracht, der von seiner Leihe zu Bayer Leverkusen nach München zurückgekehrt ist. Das alles bietet Mazraoui bei Bayern keine guten Perspektiven auf viel Spielzeit in den kommenden zwölf Monaten.