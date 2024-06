Streit um TV-Rechte an der Bundesliga: FC Bayern schaltet sich wohl ein

Wie die Bild-Zeitung berichtet, sollen die Münchner am Mittwoch ein dreiseitiges Schreiben an die DFL-Geschäftsführung mit detaillierten Fragen zu den Hintergründen der öffentlich ausgetragenen Auseinandersetzung mit DAZN geschickt haben. Nach SID-Informationen ist ein solches Schreiben bei der DFL bis zum frühen Mittwochabend aber noch nicht eingegangen.

"Beruhend auf der Mitgliedschaft in der DFL und der Stellung der Vereine als Inhaber der Übertragungsrechte machen wir in diesem Zusammenhang ein Auskunfts- und Informationsrecht geltend, das allen Vereinen zusteht", heißt es in dem Schreiben, über das die Bild-Zeitung laut eigenen Angaben aus dem Bayern-Aufsichtsrat informiert wurde. In einem Katalog fordern die Münchner demnach Antworten zu "annähernd 20 Fragen" zu den Themen Ausschreibung, Auktion und Zuschlag sowie Rechtsstreit.