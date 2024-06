"Viele Menschen, die den FC Bayern München sehr gerne benutzen": Sportdirektor Christoph Freund widerspricht Berichterstattung bei Trainersuche

Die Bayern hatten die vergangenen Wochen und Monate auf der Suche nach einem neuen Trainer verbracht. Nachdem zunächst die Wunschkandidaten Xabi Alonso, Julian Nagelsmann und Ralf Rangnick absagten, wurde auch aus einem Verbleib von Thomas Tuchel nichts, von dem man sich eigentlich bereits im Februar getrennt hatte.

Laut Freund hätten sich die Situationen in den Gesprächen mit Alonso, Nagelsmann oder Rangnick ganz anders dargestellt, als es letztlich in der Presse berichtet wurde. So hätten Absagen diverser Kandidaten nichts mit der fehlenden Attraktivität des FC Bayern zu tun.

Mit Vincent Kompany hat der deutsche Rekordmeister mittlerweile einen neuen Chefcoach unter Vertrag genommen. Der 38-jährige Belgier wurde am vergangenen Mittwoch als Nachfolger auf Tuchel präsentiert und erhielt in München einen Vertrag bis Ende Juni 2027.