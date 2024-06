"Zeigt die Stärke": FC Bayern München vermeldet trotz schwacher Saison beeindruckende Rekordzahl

Mitgliederzahlen: Neue Bestmarke auch beim BVB

Zwar erreichten die Münchner in der Champions League das Halbfinale und scheiterten dort nur knapp an Real Madrid. Doch in der Meisterschaft reichte es lediglich zu einem dritten Platz und auch im DFB-Pokal flog der FCB bereits früh gegen Saarbrücken raus.

Die Saison habe "nicht unseren Vorstellungen entsprochen, weil wir bei den Männern nicht die Erfolge hatten, wie wir sie gerne gehabt und erwartet hätten", so Hainer.

Im Mai hatte auch Borussia Dortmund eine beeindruckende Mitgliederzahl veröffentlicht: Der BVB knackte die 200.000.

Beim FC Bayern München scheint es indes nur eine Frage der Zeit zu sein, bis man die Schallmauer von 400.000 Mitgliedern durchbrechen kann.