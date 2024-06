Trotz komplexer Vertragssituation: FC Bayern München offenbar mit guten Karten bei Leipzigs Xavi Simons

In den vergangenen Wochen hatten diverse Medien berichtet, dass die Bayern ihre Bemühungen um Xavi intensivieren würden. Ein Leihgeschäft steht ebenso wie ein fixer Transfer im Raum. Für Letzteren müssten die Münchner aber wohl eine Summe um die 60 Millionen Euro investieren.

Xavi selbst äußerste sich bezüglich seiner Zukunft jüngst kryptisch. "Ich werde erst nach der EM entscheiden. Ich möchte mich zunächst voll und ganz auf das Turnier konzentrieren", sagte er neulich gegenüber Eindhovens Dagblad.

Simons hat in seiner Debüt-Saison in der Bundesliga mehr als überzeugt. In insgesamt 43 Einsätzen erzielte der Youngster zehn Tore und bereitete 15 weitere vor. An PSG ist er noch bis 2027 gebunden.