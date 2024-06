Nächste Kehrtwende? FC Bayern München nimmt offenbar Abstand von Brajan Gruda

Auch berichtete er von einer Begegnung mit Bastian Schweinsteiger. "Ich sagte zu Leroy, dass Schweini direkt dort steht. Leroy sprach dann mit Thomas, dass ich ein Foto mit Schweini machen wollte. Thomas rief Schweini direkt zu sich und er sagte, ich könnte zu ihm kommen", erzählte Gruda: "Ich war ein bisschen aufgeregt. Er ist eine deutsche Legende. Er stand zum ersten Mal vor mir, es war ein gutes Gefühl."

Gruda besitzt noch ein bis 2026 gültiges Arbeitspapier in Mainz. In der abgelaufenen Saison erzielte er vier Tore und drei Assists in 29 Einsätzen.