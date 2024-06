Gespräche mit Berater laufen wohl schon: Geht jetzt alles ganz schnell zwischen dem FC Bayern München und Bruno Fernandes?

Wird Bruno Fernandes der Königstransfer des FC Bayern München?

Fernandes schaffte seinen Durchbruch in Italien, wo er für Udinese Calcio und Sampdoria spielte. 2017 wechselte er für knapp zehn Millionen Euro Ablöse zu Sporting CP. Anfang 2020 holte ihn United für 65 Millionen Euro in die Premier League. In Manchester steht er noch bis 2026 unter Vertrag.

Es wird erwartet, dass die Bayern nach der titellosen Saison größere Veränderungen an ihrem Kader vornehmen. Bei der Vorstellung des neuen Trainers Vincent Kompany sagte Sportvorstand Max Eberl vor wenigen Tagen: "Natürlich haben wir in den letzten Tagen und Wochen intensiv über unseren Kader gesprochen. In der Berichterstattung stand da vielleicht die Trainersuche im Vordergrund."

Er ergänzte: "Aber Christoph (Freund, Bayerns Sportdirektor, d. Red.) und ich haben nicht nur die Trainersuche vorangetrieben, sondern uns auch um den Kader gekümmert - mit der Idee, einen Trainer zu finden, der natürlich dazu passt. Bei den ersten Gesprächen haben wir gemerkt, dass wir da bei unseren Vorarbeiten schon sehr gut lagen, bei den Vorstellungen darüber, wie unser Kader auszusehen hat, was wir verändern wollen. Und da sind wir vielleicht schon ein Stück weiter, als man denkt."