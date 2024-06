"Eventuelle Missverständnisse": Joshua Kimmich spricht über fehlende Rückendeckung beim FC Bayern München

"Die Situation ist ganz klar: Ich habe beim FC Bayern einen Vertrag bis 2025, also liegt es nicht in erster Linie an mir, jetzt aktiv zu werden. Mein Fokus liegt einzig und allein auf der Europameisterschaft, und danach wird es ein Gespräch geben", sagte Kimmich der Süddeutschen Zeitung.

Um den deutschen Nationalspieler gibt es seit Monaten Wechselspekulationen. Wie Sport1 erfahren haben will, beschäftigt sich der Rechtsverteidiger derzeit aber nicht ernsthaft mit einem Abschied aus München. Gespräche über eine Vertragsverlängerung gibt es derzeit allerdings wohl auch nicht.

Kimmich wurde außerdem gefragt, wie sehr er sich noch mit dem deutschen Rekordmeister identifiziere. Schließlich habe er zuletzt öffentlich nur wenig Rückendeckung von den Verantwortlichen erhalten.