FC Bayern München, Sommerfahrplan: So bereitet sich der FCB auf die neue Saison vor

Der FC Bayern München dürfte froh sein, dass die abgelaufene Saison endlich vorbei ist. Nach einer enttäuschenden Saison 2023/24 ohne Titelgewinn können die Münchner nun den Blick nach vorne richten.

Einen neuen Trainer hat der FC Bayern München mittlerweile gefunden. Im Juli kann der neue FCB-Coach Vincent Kompany an die Arbeit gehen, dann steht der Trainingsauftakt an der Säbener Straße an.

SPOX blickt für Euch im folgenden auf den Sommerfahrplan des FC Bayern München.